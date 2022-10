Elversberg marschiert weiter, Zwickau und Meppen bleiben im Keller

Köln/Saarbrücken/MZ/sid - Der Hallesche FC steht auch nach dem zwölften Spieltag in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz, hat nach den Ergebnissen der Samstagsspiele das „rettende Ufer“ aber in direkter Schlagdistanz.

Halle holte am Freitagabend beim 1:1 in Aue seinen zehnten Punkt und ist damit aktuell 17., kann aber bei Siegen von Dortmund II (gegen Duisburg) und SpVgg Bayreuth (gegen Verl) am Sonntag noch bis auf Rang 19 abrutschen. Allerdings beträgt der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz nur einen Punkt - weil am Samstag FSV Zwickau und SV Meppen ihre Partien verloren.

3. Liga: FC Ingolstadt setzt sich in der Spitzengruppe fest

Aufsteiger SV Elversberg hat derweil die Tabellenführung in der 3. Liga mit einem 2:0 (0:0) bei Viktoria Köln behauptet. Robin Fellhauer (49./69.) erzielte die Siegtreffer für den SVE. Ebenfalls drei Punkte holte 1860 München durch ein 2:0 (1:0) beim VfL Osnabrück. Elversberg hat 28 Punkte auf dem Konto, zwei Zähler dahinter folgen die Sechziger. Jesper Verlaat (7.) und Meris Skenderovic (82.) erzielten die Tore der Löwen.

Der FC Ingolstadt schob sich durch ein 3:1 (2:1) gegen den SV Meppen mit 22 Zählern auf den dritten Platz nach vorne. Patrick Schmidt (3.) und ein Eigentor von Tobias Kraulich (27.) sorgten für ein 2:0 der Schanzer, Marvin Pourie (31.) gelang das Anschlusstor für die Emsländer, Jalen Hawkins (90.+3) stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Der FCI ist seit fünf Spielen ungeschlagen.

Dynamo Dresden rettet einen Punkt in Essen

Nach drei Spielen ohne Sieg und der Trennung von Coach Uwe Koschinat feierte der 1. FC Saarbrücken einen 3:2 (2:0)-Erfolg gegen den FSV Zwickau. Sebastian Jacob (4./54.) und Marvin Cuni (32.) schossen die Tore für den FCS, der von Manager Rüdiger Ziehl betreut wurde. Lukas Krüger (79.) und Raphael Assibey-Mensah (90.+5) erzielten die Tore für die Gäste, die außerdem Robin Ziegele wegen einer Unsportlichkeit (89.) per Gelb-Roter Karte verloren.

Aufsteiger Rot-Weiss Essen erreichte ein 1:1 (1:0) gegen Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden. Isaiah Young (23.) schoss das 1:0 für RWE, Manuel Schäffler (89.) gelang der Ausgleich. Essens Andreas Wiegel sah nach einer Tätlichkeit (52.) die Rote Karte. Der SC Freiburg II bezwang Waldhof Mannheim 3:2 (0:1).