Der HFC bereitet sich in Belek auf die Rückrunde der dritten Fußball-Liga vor. Foto:

+++ Läuft dann neben Tarsis Bonga ein weiterer Neuer für den HFC auf? Bei den Rot-Weißen ist man weiter auf der Suche nach einem gestandenen Innenverteidiger. Schon in den vergangenen Tagen bahnte sich eine Verpflichtung an. Morgen könnte nun Vollzug gemeldet werden. Ein Name ist noch nicht durchgesickert. +++

+++ Am Montag steht der erste Test im Türkei-Camp im Vordergrund: Anstoß gegen den türkischen Zweitligisten Karaman FK ist um 15 Uhr. Das Spiel findet auf dem Trainingsplatz am Hotel statt. +++