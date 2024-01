+++ Die erste Einheit auf dem Platz ist bereits nach der Ankunft am Nachmittag geplant. Am Montag trifft der HFC auf den türkischen . Zweitligisten Karaman FK. Am 12. Januar steht der zweite Test für die Rot-Weißen gegen Regionalligist Chemnitzer FC an. +++

+++ Nach derzeitigem Stand reist der HFC mit 27 Spielern nach Belek. Lediglich Verteidiger Sebastian Zieleniecki wird nach seinem Kreuzbandriss zu Hause bleiben. Eine Neuverpflichtung bahnte sich kurz vor Abflug nicht an. +++

+++ Am Freitagabend musste der HFC eine Enttäuschung verdauen: Beim Hallpluscup war im Viertelfinale nach einem 1:2 gegen Verbandsligist Blau-Weiss Dölau Schluss. Nur wenige Stunden später hebt die Mannschaft nach Belek ab. Abflug vom Flughafen Leipzig/Halle ist um 9.55 Uhr. +++