Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat am Samstag in der 3. Liga ein 1:1 (1:0) beim SC Freiburg II erreicht. Nach früher Führung durch Michael Eberwein gab der HFC das Spiel aus der Hand und musste am Ende nach langer Abwehrschlacht zittern - auch weil Niklas Kreuzer noch die Gelb-Rote-Karte sah. Hier können Sie das Spiel im Liveticker nachlesen.



LIVETICKER: Freiburg - HFC 1:1 (0:1)



Abpfiff - Schluss in Freiburg! Irgendwie rettet Halle den Punktgewinn über die Zeit. Der SCF hatte nochmal alles nach vorne geworfen, aber am Ende nicht mehr getroffen. Das war's für heute mit dem Liveticker!

90. Minute - Vier Minuten sollen nachgespielt werden, zwei sind rum. Boyd schleicht vom Feld, für ihm kommt Halangk. Das bringt ein paar Sekunden.

90. Minute - Gelb-Rot für Kreuzer! Der HFC-Verteidiger grätscht in seinen Gegenspieler, dann gibt es eine Rudelbildung. Das Foul war klar und unnötig. Jetzt gibt es noch Freistoß für den SCF.

89. Minute - Halle steht nur noch hinten drin und haut die Bälle raus. Die sind offenbar alle platt.

86. Minute - Freiburg will jetzt noch die drei Punkte und setzt weiter offensiv nach. Halle nimmt mit einem Wechsel Zeit von der Uhr: Löder kommt für Shcherbakovski.

82. Minute - Und jetzt ist es passiert: Freiburg gleicht zum 1:1 aus! Wie schon beim HFC-Treffer war es auch hier eine Ecke. Sildilla kommt zum Kopfball, weil Boyd drunter durch springt und setzt den Ball ins lange Eck. Da war selbst Schreiber chancenlos.



82. Minute - Halle mal mit etwas Ballbesitz, das bringt Zeit um Durchpusten. Aber echte Entlastung gibt es kaum noch.



79. Minute - Freiburg hätte das Tor inzwischen durchaus verdient, aber Schreiber (und die HFC-Abwehr) hat was dagegen. Aber hält das Bollwerk bis zum Abpfiff dicht?

76. Minute - Riesenchance zum Ausgleich! Braun-Schumacher fällt der Ball nach einer Ecke drei Meter vor dem Tor vor die Füße, aber er kriegt ihn nicht ins Netz, weil sich Schreiber und Kastenhofer noch entscheidend reinwerfen.

74. Minute - Nächster Wechsel bei Freiburg: Leopold kommt für Barbosa.

72. Minute - Es bleibt spannend, die Partie nimmt sich gerade mal eine kleine Pause. Freiburg hat mehr vom Spiel, aber Halle verteidigt bislang aufmerksam. Es ist aber noch reichlich Zeit für Tore auf beiden Seiten...

67. Minute - Vermeij kommt zurück auf den Platz und kann offenbar weitermachen. Rund 1200 Zuschauer sind live dabei, die Stimmung kommt aber nur aus dem Gästeblock. Wagner dann mit dem nächsten Abschluss, aber kein Problem für Schreiber.



64. Minute - Dann ist große Wechselzeit: Onzutans kommt für Kehrer beim SCF. Der HFC wechselt gleich doppelt: Samson und Badjie kommen für den gelb-rot-gefährdeten Titsch Rivero und Guttau. Für Samson ist es das Comeback nach Verletzungspause,

64. Minute - Freiburg rennt weiter an und will den Ausgleich, Halle kam zuletzt aber immer mal zu Kontern. Aber Vermeij macht vorne ordentlich Betrieb bei den Gastgebern. Allerdings hat er sich nun im Kopfballduell mit Kastenhofer im Gesicht verletzt. Das Jochbein ist schon blau und dick.



60. Minute - ... Kehrer zirkelt den Ball aufs Tor - aber genau in die Arme von Schreiber, der locker abfängt. Freiburg geht hier sehr fahrlässig mit seinen Chancen um, zum Glück für den HFC!

59. Minute - Titsch Rivero sieht die Gelbe Karte, weil er eine Solo von Weißhaupt mit einem Foul gestoppt haben soll. Es gibt auch noch Freistoß für Freiburg 18 Meter zentral vor dem Tor...

57. Minute - Mal ein gut gespielter Konter des HFC. Boyd hat den viel Platz am Strafraum, verzieht aber sehr deutlich. Da war mehr drin!

53. Minute - Boyd sorgt mal für Entlastung. Gegen drei Gegenspieler setzt er sich durch, wird beim Schuss dann aber geblockt. Die fällige Ecke bleibt dann harmlos.

51. Minute - Vermeij verpasst die nächste Flanke knapp. Der HFC wackelt jetzt bedrohlich - aber noch fällt er nicht.

49. Minute - Freiburg kommt gleich mutig aus der Kabine und macht weiter Druck. Vermeij zwingt Schreiber zur nächsten Glanzparade.



46. Minute - Weiter geht's mit Durchgang zwei. Freiburg hat gewechselt. Mittelstürmer Vermeij ist jetzt dabei, Burkart ist in der Kabine geblieben. Jetzt also deutlich mehr Sturm-Präsenz bei den Gastgebern. Halle hat nicht ausgewechselt.

Halbzeit - Pause in Freiburg. Der HFC nimmt die Führung mit in die Kabine. Die war zuächst auch verdient, wurde dann aber etwas glücklich, weil Freiburg gute Chancen ungenutzt ließ. Die Gastgeber wurden zuletzt stärker, Halle schwächer. Das kann noch spannend werden!

43. Minute - Es wird etwas hitziger in der bislang sehr fairen Partie. Braun-Schumacher mit einem üblen Einsteigen gegen Titsch Rivero, aber das gibt nicht einmal die Gelbe Karte. Die wäre aber zwingend fällig gewesen. Stattdessen meckert der SCF-Kapitän sogar noch selber bei Schiedsrichter Ballweg. Warum auch immer.

40. Minute - Kreuzer grätscht Weißhaupt ab und sieht dafür die Gelbe Karte - seine fünfte, er fehlt kommende Woche gegen Saarbrücken. Zuvor hatte der HFC eine gute Möglichkeit nach Ballgewinn, Shcherbakovski kam aber nicht durch.

38. Minute - Nach guten ersten 25 Minuten hat der HFC jetzt dem SCF das Spiel überlassen. Der hatte auch Chancen, nutzte diese aber nicht aus. Von Halle muss jetzt aber mal wieder mehr kommen.

35. Minute - Weißhaupt bringt den Freistoß wuchtig aufs Tor, aber Schreiber fliegt - auch ein bisschen für die Kameras - ins Eck und faustet den Schuss weg. Gute Parade, aber den muss er auch haben.



34. Minute - Nietfeld foult kurz vor dem eigenen Strafraum. Gelbe Karte für den HFC-Kapitän und Freistoß für die Gastgeber.

33. Minute - Halle bringt Boyd in Position, aber der wird gleich von drei Freiburgern attackiert - am Ende einer zu viel für den HFC-Stürmer.

30. Minute - Freiburg ist jetzt besser im Spiel, baut über Keeper Atubolu auf, was das HFC-Pressing erschwert. So kommen die Breisgauer zu mehr Ballbesitz und können sich einige Szenen rausspielen.

29. Minute - Schreiber mit einem Sensations-Reflex! Freiburg spielt Barbosa im Strafraum frei und der zieht flach ab. Aber der HFC-Keeper taucht ab und lenkt den Ball noch raus.



23. Minute - Boyd akrobatisch! Einen Kreuzer-Freistoß lenkt der Stürmer per Rückzieher (ohne zu fallen) aufs Tor, aber genau in die Arme von Atubolu. Schade, das wäre ein Traumtor geworden.

22. Minute - Guter HFC-Angriff, aber Shcherbakovski ist kein Kopfballspieler. Die Flanke von Sternberg bekommt der Rechtsaußen nicht vernünftig platziert.

19. Minute - Plötzlich die große Chance für den SCF! Weil Shcherbakoski im Aufbau einen schlimmen Fehlpass spielt, kann Freiburg umschalten. Weißhaupt versucht den Schlenzer ins lange Eck - vorbei!

17. Minute - Halle läuft Freiburgs Dreierkette im Aufbau konsequent früh an, damit kommen die Gastgeber gar nicht zurecht. Sofort erobert der HFC den Ball zurück und lässt ihn laufen. Die Führung ist absolut verdient.

14. Minute - Toooooooooooooooor für den HFC? Und der Torschütze vom Dienst war einmal mehr Eberwein. Titsch Rivero schlägt eine Ecke an den Fünf-Meter-Raum, wo der Stürmer komplett frei steht und ins lange Eck einköpft.

13. Minute - Halle ist deutlich robuster in den Zweikämpfen und holt sich die Bälle immer wieder zurück. Die Gäste haben das Spiel hier im Griff, von Freiburg kommt offensiv noch nichts. Die inzwischen drei Torschüsse des HFC waren aber zu harmlos.

9. Minute - Sildilla vertändelt den Ball offensiv mit einer schlechten Annahme und stoppt dann Guttaus Konterversuch mit einem Trikotziehen. Das ist die erste Gelbe Karte.

8. Minute - Freiburgs Sildilla überrascht den HFC mal mit einem sehr langen Einwurf in die Spitze, aber Kastenhofer räumt dann Kehrer robust und fair ab und holt sich den Ball zurück. Schiedsrichter Ballweg lässt hier einige Zweikämpfe laufen - gut so!

5. Minute - Halle macht jedenfalls gleich mal Druck und übernimmt klar das Kommando in diesen Anfangsminuten. Viel Ballbesitz und immer wieder Aktionen Richtung Tor.

3. Minute - Der erste Abschluss gehört dem HFC. Guttau versucht es nach Boyd-Zuspiel mit viel Risiko, verzieht dann deutlich.

Anpfiff - Der Ball rollt! Kann Halle an den starken Derby-Auftritt gegen den FCM anknüpfen?



Vor dem Spiel - Das Stadion ist ziemlich leer, während die Teams auf den Rasen kommen. Halle wird ganz in Schwarz spielen, die Freiburger in Rot-Weiß.

Vor dem Spiel - Florian Schnorrenberg erklärt bei Magenta Sport, dass auch Fynn Otto wegen einer kleineren Blessur in Halle geblieben ist. "Auch heute wird es um die Tagesform gehen. Wenn du ein paar Prozent weniger bringst, gewinnst du in der 3. Liga nicht", sagt der HFC-Trainer.

Vor dem Spiel - Eine knappe Viertelstunde noch bis zum Anpfiff im Dreisamstadion. Hier feierte der SC große Erfolge, aber die Bundesliga-Profis werden hier künftig nicht mehr auflaufen: Ein neues, modernes Stadion ist fertiggestellt, am vergangenen Wochenende verabschiedeten sich Christian Streich und seinen Mannen vom alten Stadion. Die zweite Mannschaft wird aber hier die Saison weiter bestreiten.

Vor dem Spiel - Ein Spiel zwischen Freiburg II und dem Halleschen FC gab es im deutschen Fußball noch nie. Allerdings traf der HFC schon drei Mal auf die erste Mannschaft des SCF. 2002 im DFB-Pokal und zuvor 1991 zwei Mal in der Südstaffel der 2. Bundesliga. Ein Sieg sprang dabei nicht heraus, lediglich ein 1:1 im eigenen Stadion vor fast genau 30 Jahren. Torschütze damals: Dariusz Wosz.



Vor dem Spiel - So gehen die Gastgeber um Trainer Thomas Stamm ins Spiel: Atubolu - Braun-Schumacher, Rosenfelder, Sildillia - Barbosa da Silva, Wagner, Engelhardt, Weißhaupt - Tauriainen, Burkart, Kehrer. Torjäger Vermeij sitzt auf der Bank, der Trainer setzt vorne auf seine Youngster. Damit hat kein SCF-Spieler aus der Startelf bislang mehr als ein Saisontor erzielt.



Vor dem Spiel - Erfreuliches gibt es von der Ersatzbank: Dort nimmt Samson erstmals nach seiner Verletzung wieder Platz. Neben ihm sitzen laut HFC-Angaben Mesenhöler, Halangk, Löder, Badjie und Bierschenk. Otto und Griebsch fehlen also im Aufgebot. Die Bank ist entsprechend dünn besetzt.



Vor dem Spiel - Und hier kommt die HFC-Startelf: Schreiber - Kreuzer, Nietfeld, Kastenhofer, Sternberg - Landgraf, Titsch Rivero - Shcherbakovski, Eberwein, Guttau - Boyd. Also wie erwartet nur eine Änderung zum Derbysieg in der Vorwoche: Guttau ersetzt den verletzten Derstroff vorne links.

Vor dem Spiel - Ein paar Sätze zum Gegner. Die SCF-Youngster sind ein Aufsteiger und daher recht unerfahren. Aber mit Sicherheit sehr talentiert, wie es bei Zweitvertretungen von Bundesligisten so üblich ist. Torwart Noah Atubolu (19) und Abwehrmann Kiliann Sildillia (19) gelten als Top-Talente in der Defensive, vorne konnte sich schon Kevin Schade (19), Emilie Kehrer (19) und Noah Weißhaupt (20) beweisen. Für die notwendige Erfahrung sorgen die Routiniers Sandrino Braun-Schumacher (33) und Vincent Vermeij (27). Der Niederländer Vermeij schoss in 63 Drittliga-Partien schon 24 Tore, 22 davon für den MSV Duisburg und zwei für den SCF in der laufenden Saison.



Vor dem Spiel - Der HFC geht (als Derbysieger und) von Rang neun in die Partie, Gegner Freiburg ist 16. und steht damit auf dem letzten Nicht-Abstiegs-Platz. Allerdings trennen beide Klubs nur vier Punkte und die Breisgauer holten zuletzt sieben Punkte aus drei Partie.



Vor dem Spiel - Schiedsrichter der heutigen Partie ist Christian Ballweg. Der 26-Jährige kommt aus Zwingenberg (zwischen Darmstadt und Mannheim) und pfeift erst sein drittes Drittliga-Spiel - er ist also ein sehr unerfahrener Mann auf diesem Niveau. Aber letztlich hat ja jeder spätere Top-Schiedsrichter mal klein angefangen. Möge er heute die richtigen Entscheidungen treffen!



Vor dem Spiel - Vorab die Info: Die Partie heute wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen, sondern ist exklusiv bei Magenta Sport für Abonnenten zu sehen. Das HFC-Fanradio geht allerdings auf Sendung und hier verpassen Sie ohnehin keine wichtige Szene!

Vor dem Spiel - Beim HFC zeichnet sich heute ein Comeback an. Louis Samson könnte nach seiner Verletzungspause wieder eine Option sein, zumindest als Einwechselspieler. Dafür fällt Julian Derstroff aus, er ist gar nicht erst mit nach Freiburg gereist.



Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 12.30 Uhr legen wir hier inhaltlich los.