Der HFC ist am Samstag in der 3. Liga bei Dynamo Dresden zu Gast. Die Partie ausführlich im Liveticker.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Duell gegen den FSV Zwickau in der Vorwoche steht für den Halleschen FC in der 3. Liga gleich das nächste Ost-Derby an: Am Samstag geht's für den HFC auswärts bei Dynamo Dresden um Punkte. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: Dynamo - HFC -:-

Vor dem Spiel - Die Fans beider Lager fiebern dem Derby entgegen, es wird sicher hitzig und stimmungsvoll auf den Rängen. Der HFC hat im Vorfall seine Ultras gebeten, auf Pyrotechnik zu verzichten. Die Geldstrafen belasten den Klub doch zunehmend und steigen in erstaunliche Höhen.

Vor dem Spiel - Sportlich steht Halle das Wasser bis zum Hals. Auf Rang 19 ist der Klub nach dem schmerzhaften 0:2 gegen den FSV Zwickau abgestürzt, zudem im Jahr 2023 noch sieglos. Ganz anders als Dynamo: Mit sieben Punkten aus drei Partien sind die Sachsen stark ins Jahr gestartet und haben nun wieder leise Hoffnungen auf den direkten Wiederaufstieg.

>>> Lesen Sie hier: HFC-Idol Klaus Urbanczyk leidet in der Krise mit

Vor dem Spiel - Für den HFC ist es Spiel Nummer eins nach der Entlassung von Trainer André Meyer. Als Interimscoach wird heute Jens Kiefer das Team betreuen und aufstellen. Dabei kann er womöglich auf gleich Debütanten zurückgreifen: Nik Omladic und Ex-Dynamo Erich Berko wurden nachverpflichtet und könnten heute erstmals auflaufen. Beide gehören zumindest zum Spieltagskader.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Halle zu Gast in Dresden, das birgt Brisanz und Spannung.