Halle/MZ - Der Hallesche FC steht aktuell dort, wo er sich vom Selbstverständnis her sieht: auf Platz eins. Zumindest was die Kadergröße angeht, ist der langjährige Drittligist vor dem Start der neuen Fußball-Regionalligasaison am Wochenende Spitzenreiter.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.