Hallescher FC testet Stürmer aus Polen

Halle (Saale)/MZ - Der Start verzögerte sich - und damit auch die Testphase für einen potenziellen Zugang. Kurz bevor die Mannschaft des Halleschen FC am Montagnachmittag zum ersten Training der Woche auf den Platz wollte, ging ein Gewitterguss über der Saalestadt nieder.

Weil wegen drohender Blitzeinschläge Gefahr für die Gesundheit der Drittliga-Kicker und -Trainer bestand, wurde über eine Stunde lang gezwungenermaßen mit einem Indoor-Kraftkreis improvisiert. Mitten in der entspannten Runde ein neues Gesicht: Dominik Steczyk, Stürmer aus der ersten polnischen Liga von Piast Gliwice. Der 23-jährige ehemalige U-Auswahlspieler Polens stellt sich an der Saale bei einem Probetraining vor.

Dominik Steczyk: Wenig Tore in der Vita

Nach wochenlanger Stagnation bei der Stürmersuche - inklusive einiger Absagen - gibt es also Bewegung in der dringlichsten Personalangelegenheit beim HFC. Wobei: Eine Verpflichtung von Steczyk gilt längst nicht als beschlossene Sache.

„Wir wollen ihn uns im Training anschauen - und dann sehen wir, was passiert“, sagte Sportdirektor Ralf Minge. Steczyk kennt sich in Deutschland aus. Er wurde in der Jugend beim VfL Bochum ausgebildet, spielte auch für die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg Regionalliga.

Doch was seine Statistik auch verrät: Ein Knipser ist er offenbar nicht. In 66 Einsätzen in der ersten polnischen Liga gelangen ihm fünf Tore. In der vergangenen Saison war er ausgeliehen an Stal Milec. Bilanz: elf Einsätze, ein Tor. Aber womöglich benötigt er Luftveränderung, um seine Karriere in Schwung zu bringen. Das hofft der HFC.

Timo Röttger hat Stürmer Dominik Steczyk gescoutet

Gefunden wurde Dominik Steczyk von Scout Timo Röttger. „Ich schaue mir ständig potenzielle Kandidaten an, natürlich auch im Ausland. Was Dominik kann, das wissen wir von den Videos. Jetzt geht es um einen Eindruck von seiner Fitness und dem Verhalten im Team“, sagte Röttger, bevor er zum Platz marschierte, um seine Empfehlung zu begutachten. Denn inzwischen war die Mannschaft auf dem regennassen Rasen dabei, sich Bälle zuzupassen.

Zwei Tage ist Steczyk dabei. Reicht der Eindruck? Der Ausgang ist offen.