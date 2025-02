Halle/MZ. - Erste Halbzeit hui, zweite Halbzeit pfui: So spielte der Hallesche FC in dieser Saison schon einige Male. So auch am vergangenen Sonntag gegen Altglienicke. Pressing, gedankenschnell und erfolgreich vor dem Tor - so lief der erste Durchgang in Berlin. Im zweiten war die Mannschaft von Mark Zimmermann hingegen wie ausgewechselt. Fahrig, immer einen Schritt zu spät und ohne Offensivbemühungen. Folgerichtig fiel das Gegentor. Dabei blieb es jedoch.

Und weil der HFC trotz schwacher 45 Minuten drei Punkte holte, bleibt es in der Liga weiter spannend. Insbesondere, weil am kommenden Wochenende das Topspiel gegen Lok Leipzig ansteht. Die Sachsen sind in starker Form. Eine schwache Halbzeit wird sich der HFC gegen Lok nicht erlauben dürfen.

Außerdem diskutierten Host Julius Lukas und die beiden HFC-Experten Tobias Grosse und Fabian Wölfling noch über eine Reform der Aufstiegsregel in die Dritte Liga, Kritik an der Bestrafung von Pyrotechnik sowie die Rückkehr der zweiten Mannschaften.