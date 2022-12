DFB verlängert Nachwuchsfördertopf für 3. Liga bis 2024

Frankfurt (Main)/dpa/MZ - Die Vereine der 3. Liga werden auch in der nächsten Spielzeit für die Ausbildung von Talenten belohnt. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes beschloss auf seiner Sitzung am Freitag in Frankfurt am Main die Verlängerung des Nachwuchsfördertopfes bis zum Sommer 2024. Das finanzielle Volumen der Fördermaßnahme beträgt 2,95 Millionen Euro brutto jährlich.

Der Nachwuchsfördertopf war im Herbst 2018 vom DFB-Präsidium speziell für die 3. Liga eingeführt worden. Die Zuschüsse fließen in den gemeinnützigen Bereich der jeweiligen Vereine und dürfen nur zweckgebunden für die gemeinnützige Nachwuchsförderung verwendet werden.

Nachwuchsfördertopf: Hallescher FC profitiert von DFB-Zahlungen

Geld gibt es für die Unterhaltung eines Leistungszentrums sowie die Einsatzzeiten von Spielern in der 3. Liga mit deutscher Staatsangehörigkeit im U 21-Alter. Bei der Berechnung der Ausschüttungen für die Einsatzzeiten werden die Kriterien Leistungszentrum sowie genaues Alter und Ausbildungsdauer der betreffenden Spieler berücksichtigt.

Der Hallesche FC hatte in der Saison 2021/22 117.186 Euro aus dem Nachwuchsfördertopf kassiert, was unter dem Durchschnitt der 3. Liga (163.388 Euro) lag.

Außerdem wurde am Freitag der Rahmenterminkalender für die Saison 2023/24 verabschiedet. Die Saison in der 3. Liga läuft demnach vom 4. August 2023 bis zum 18. Mai 2024.