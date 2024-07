Der Hallesche FC spielt künftig in auch in „Rosé-Anthrazit“

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat am Montag seine Trikots für die anstehende Saison in der Fußball-Regionalliga vorgestellt. Ausgestattet wird der Verein künftig vom belgischen Anbieter Patrick, auf der Brust wirbt der neue Hauptsponsor Halloren. Das Heimtrikot ist im klassischen rot-weiß gehalten, auswärts wird der HFC in „Rosé-Anthrazit“ auflaufen, wie der Verein den Farbton selbst benannte. Es soll aber auch ein weißes Auswärtstrikot geben. Die ersten Reaktionen der Fans in den Sozialen Netzwerken fielen gemischt aus.

Das Trikot wird 79,95 Euro kosten und soll ab dem 19. Juli erhältlich sein. Dann wird der HFC nach MZ-Informationen im Leuna-Chemie-Stadion eine Generalprobe gegen den Regionalliga-Konkurrenten Lok Leipzig bestreiten.

Der Drittliga-Absteiger vertreibt sein Merchandise künftig selbst, hat sich zum 30. Juni vom langjährigen Partner Wosz-Fanshop getrennt. Ein Schritt der von den Fans begrüßt wurde. Geplant ist ein Fanshop am Stadion. Der muss aber erst noch gebaut werden. Daher wird zuvor eine provisorische Hütte als Verkaufsstelle dienen.

Erstmals in einem Pflichtspiel wird der HFC die Trikots am 25. Juli tragen. Wie die „Bild“ berichtet, wird die Mannschaft das Eröffnungsspiel der Saison beim Chemnitzer FC bestreiten.