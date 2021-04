Der Fehlstart ist perfekt: Warum der HFC im Derby gegen Zwickau gescheitert ist

Es ist ein Szenario, über das sie beim Halleschen FC natürlich nicht nachdenken wollten. Doch jetzt ist es unvermeidlich: Die Rot-Weißen haben einen Fehlstart in die dritte Fußballliga hingelegt.

Am Montag verlor der HFC zu Hause vor 3.358 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den FSV Zwickau und steht mit drei Punkten aus vier Partien auf dem 15. Tabellenplatz. In dieser Verfassung ist das Team, das in den vergangenen drei Partien kein Tor erzielen konnte, erneut nur ein Abstiegskandidat.

HFC erneut Abstiegskandidat

Die Leistung weckte wie schon das 0:4 in Saarbrücken Erinnerungen an die vergangene Spielzeit, in der der Gang in die Regionalliga haarscharf vermieden werden konnte. „Wir haben uns eigentlich viel vorgenommen“, sagte Torwart Kai Eisele. „Aber nach vorn, wie nach hinten haben wir uns schwer getan.“

Trainer Florian Schnorrenberg nahm im Vergleich zum Saarbrücken-Desaster drei Änderungen vor: Der angeschlagene Lukas Boeder stand nicht im Kader, für ihn rückte Antonios Papadopoulos in die Startelf. Zudem ersetzte Offensiv-Talent Laurenz Dehl Michael Eberwein, Julian Guttau spielte für Dennis Mast.

Gedenken an Opfer des Halle-Attentats

Beide Mannschaften liefen drei Tage nach dem Jahrestag des Anschlags von Halle in Gedenken an die Opfer mit einem Sondertrikot auf. Darauf zu sehen war der Schriftzug: „Nie wieder – gemeinsam gegen das Vergessen“.

Wirklich gefährlich wurde es auf beiden Seiten dann zunächst nicht. Zwickau hatte mehr Ballbesitz, leistete sich aber zu viele Fehler. Das Spiel des HFC hingegen war zu berechenbar: Lange Bälle in die Spitze sollte Terrence Boyd auf Dehl verlängern.

Hallescher FC kämpft mit Zwickau

Nach einer Viertelstunde kämpften sich die Rot-Weißen immer mehr in die Partie, zumindest in dieser Hinsicht war eine Steigerung im Vergleich zum Saarland-Debakel zu erkennen. Spielerisch war es jedoch von beiden Mannschaften absolute Magerkost. Auf Höhepunkte mussten die Zuschauer weiterhin warten.

Bis zur 36. Minute: Nach einer Flanke stand FSV-Angreifer Maximilian Wolfram frei im Strafraum, erwischte den Ball jedoch nicht richtig und köpfte deshalb nicht zur Gästeführung ein. Aber es war der Weckruf für die Zwickauer: Erst knallte ein Schuss des ehemaligen HFC-Kickers Felix Drinkuth an die Latte, den Abpraller köpfte Wolfram zum 0:1 ein (39.).

Allerdings ging dem Tor ein Foul von Davy Frick an Julian Derstroff voran. Eine Fehlentscheidung von Schiedsrichter Franz Bokop, das Spiel weiterlaufen zu lassen.

Chance in der ersten Halbzeit

Quasi mit dem Schlusspfiff der ersten Halbzeit hatte der HFC seine einzige große Chance des Spiels: Nach einer Zwickau-Ecke sprintete Guttau über das komplette Feld, bekam nach Doppelpass mit Dehl den Ball im Strafraum wieder, verzog aber aus wenigen Metern (45.).

Zwickau baut Führung aus

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein unverändertes Bild: Der HFC war zu brav, ihm fiel offensiv nichts ein. Und die abgezockten Zwickauer trafen. Per Kopf. Durch Ronny König.

Der kopfballgefährliche Angreifer war nach einem Wolfram-Freistoß zur Stelle (57.). Ein Tor, das in der Entstehung nicht überraschte. Doch dieser Hallesche FC ist im Moment auch mit im Voraus wohlbekannten Sachen einfach zu überlisten.

HFC bleibt gegen Zwickau torlos

Zwar versuchte der HFC auch danach noch irgendwie einen Treffer zu erzielen, war in seinen Mitteln jedoch wie schon in den Spielen zuvor viel zu limitiert, um die Gäste in Gefahr zu bringen. Keine Spielzüge, keine Abschlüsse. FSV-Torwart Johannes Brinkies musst im ganzen Spiel keine Parade zeigen. Am Ende blieb es beim zu jederzeit ungefährdeten Sieg der Zwickauer.

Bezeichnend dann noch, dass der eingewechselte Debütant Selim Gündüz wegen anhaltenden Meckerns in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah. (mz)