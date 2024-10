Halle/Babelsberg/MZ. - Die Eltern von André und Daniel Meyer haben es vergleichsweise einfach, wenn das Regionalliga-Fußballspiel zwischen dem SV Babelsberg und dem Halleschen FC erst einmal begonnen hat. Egal, was passiert – sie können nur gewinnen, wenn ihre in Halle geborenen Söhne am Sonntag (13 Uhr/MZ.de) aufeinandertreffen. André als Trainer Babelsbergs an der Seitenlinie, Daniel als Sportchef des HFC auf der Stadiontribüne.

