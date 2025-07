Bahnt sich eine Rückkehr des Ex-Anführers an?

Halle/MZ/TG. - Das Outfit komplett schwarz, die Kappe tief ins Gesicht gezogen. Niklas Kreuzer hat versucht, sich so bedeckt wie möglich zu halten bei seinem Besuch an alter Wirkungsstätte. Der 32 Jahre alte Fußballprofi war am Samstag beim 1:0-Sieg des Halleschen FC gegen den BFC Dynamo zum Saisonstart der Regionalliga unter den 8.181 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion.