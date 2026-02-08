Marco Antwerpen ist im Profifußball rumgekommen, musste sich zuletzt schweren Vorwürfen erwehren. Am Samstag schaute der 53-jährige Trainer in Halle vorbei.

Darum war Marco Antwerpen am Samstag beim HFC zu Gast

Halle/MZ/FAB - Beim Heimsieg des Halleschen FC gegen Rot-Weiß Erfurt am Samstag fand sich unter den 8.900 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion mit Marco Antwerpen auch ein prominenter Trainer. Der 54-Jährige, der in der Vergangenheit Preußen Münster, den 1. FC Kaiserslautern oder den VfL Osnabrück gecoacht hat, sah die Partie gemeinsam mit seinem langjährigen Co-Trainer Frank Döpper auf der Haupttribüne.