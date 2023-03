Halle (Saale)/MZ - Dariusz Wosz glaubt an einen Klassenerhalt des Halleschen FC in der 3. Liga. Das sagte die Klub-Legende am Freitagabend beim Auswärtsspiel des HFC beim SC Verl (2:2) in Paderborn. Dort war der ehemalige DDR-Nationalspieler und Bundesliga-Profi als Experte vor der Kamera bei "Magenta Sport" im Einsatz.

