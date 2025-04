„Zwei Jahre zum Vergessen“ Dann will Jordi Wegmann beim HFC auf den Platz zurückkehren

Erst suspendiert, dann am Kreuzband verletzt: Jordi Wegmann ist beim Halleschen FC fast in Vergessenheit geraten. Jetzt deutet sich endlich das Comeback an. Warum das für den Fußball-Regionalligisten wichtig ist.