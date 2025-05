Der Hallesche FC erlebte vor 30 Jahren sein dunkelstes Vereinskapitel, lag sportlich wie finanziell am Boden. Das Team von damals blieb eine ganze Saison ohne Sieg. Warum es doch bis heute verehrt wird.

Halle/MZ - Die Kasse war leer. Das Geld reichte nicht einmal mehr für neue Fußballschuhe oder Trainingsmaterial – von Gehältern ganz zu schweigen. An einem kalten Januartag 1995 erhielt die Oberliga-Mannschaft des Halleschen FC im kleinen Besprechungszimmer des Trainingsgeländes am Böllberger Weg eine klare Botschaft vom Vorstand: „Wir können euch nicht weiterbezahlen – und wir verstehen, wenn ihr geht. Wir werden euch keine Steine in den Weg legen.“