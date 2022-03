Corona-Alarm beim VfL Osnabrück

Osnabrück/Halle/MZ - Die Corona-Lage beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück hat sich weiter verschlimmert. Wie der Klub am Mittwoch bekanntgab, sind inzwischen 13 Personen positiv getestet, darunter neun Spieler: Andre Wooten, Ulrich Taffertshofer, Felix Higl, Sven Köhler, Manuel Haas, Davide Itter, Sebastian Klaas, Aaron Opoku und Timo Beermann.

Das Training am Mittwoch wurde abgesagt, ob Osnabrück wie geplant am Samstag in der Liga beim Halleschen FC antreten kann, ist höchst fraglich.