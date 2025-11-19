Carl Zeiss Jena gegen Hallescher FC Auch Fabrice Hartmann war fraglich: So ist die Personallage beim Halleschen FC vor dem Kracher bei Carl Zeiss Jena
Beim Fußball-Regionalligisten waren unter der Woche mehrere Spieler angeschlagen. Auch hinter Offensivspieler Fabrice Hartmann stand ein Fragezeichen. Wird er rechtzeitig fit?
Halle/MZ/CKI - Robert Schröder war es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag bei Carl Zeiss Jena (20.30 Uhr/MDR) in der Fußball-Regionalliga anzuhören. Der Trainer des Halleschen FC trat am Mittwoch mit leicht angekratzter Stimme auf das Pressepodium. „Wir hatten ein, zwei Erkältungsthemen“, sagte er.