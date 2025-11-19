weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Carl Zeiss Jena gegen Hallescher FC: Kann Fabrice Hartmann spielen?

Carl Zeiss Jena gegen Hallescher FC Auch Fabrice Hartmann war fraglich: So ist die Personallage beim Halleschen FC vor dem Kracher bei Carl Zeiss Jena

Beim Fußball-Regionalligisten waren unter der Woche mehrere Spieler angeschlagen. Auch hinter Offensivspieler Fabrice Hartmann stand ein Fragezeichen. Wird er rechtzeitig fit?

Aktualisiert: 19.11.2025, 15:18
Wird Fabrice Hartmann beim Halleschen FC vor dem Duell bei Carl Zeiss Jena rechtzeitig fit?
Wird Fabrice Hartmann beim Halleschen FC vor dem Duell bei Carl Zeiss Jena rechtzeitig fit? Foto: Objektfoto

Halle/MZ/CKI - Robert Schröder war es bei der Pressekonferenz vor dem Spiel am Freitag bei Carl Zeiss Jena (20.30 Uhr/MDR) in der Fußball-Regionalliga anzuhören. Der Trainer des Halleschen FC trat am Mittwoch mit leicht angekratzter Stimme auf das Pressepodium. „Wir hatten ein, zwei Erkältungsthemen“, sagte er.