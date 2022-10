Braydon Manu glänzt in Darmstadt: Beim HFC entdeckt und bald in der Bundesliga?

Darmstadt/Halle (Saale)/MZ - Bastian Schweinsteiger hatte schon vor dem Spiel eine fachmännische Analyse parat. Für einen möglichen Erfolg des Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 werde es in diesem Zweitrunden-Pokalduell gegen die scheinbar übermächtige Borussia aus Mönchengladbach auf die Lilien-Schlüsselspieler ankommen, so der Weltmeister von 2014 als ARD-Experte.

Er zählte dabei wie selbstverständlich Braydon Manu mit auf. Jenen Manu, der 2017 beim Halleschen FC seine Profikarriere begann und noch heute einen festen Platz in den Herzen der rot-weißen Fans hat. Begleitet von Seufzern angesichts der dürftigen Offensivleistungen des aktuellen Drittligateams.

3,84 Millionen Zuschauer sahen dann in der ARD den spektakulär mutigen Auftritt des Zweitligisten, dessen redlich verdienten 2:1-Sieg und hatten, sofern sie nicht Gladbach-Fans waren, riesigen Spaß am unermüdlichen rackernden Ex-Hallenser Manu, der die Gladbacher-Abwehrspieler durch permanentes Pressing stresste.

Braydon Manu glänzt für Darmstadt 98 vor Millionenpublikum

Er wäre wohl neben Sieg-Torschütze Aaron Seydel sogar zum Helden das Abends aufgestiegen, wenn sein Kopfball in der 50. Minute nicht knapp am Tor vorbeigerauscht, sondern im Netz gelandet wäre. Trotzdem konnte er mit seinen Kollegen überschwänglich den Achtelfinal-Einzug feiern.

Im Juni 2019 hatten ihn die Darmstädter für 200.000 Euro vom HFC losgeeist. Der Durchbruch gelang ihm zunächst nicht. Manu versauerte auf der Bank. Im Winter 2021 legten in Halle also Präsident Jens Rauschenbach und Mannschaftsarzt Thomas Bartels zusammen und finanzierten eine Rückholaktion des Flügelflitzers. Mit seinem Tempo drückte Braydon Manu dem HFC in der zweiten Halbserie der Saison 2020/21 den Stempel auf. Vier Tore und fünf Vorlagen waren seine Bilanz in 18 Spielen.

Der HFC wollte ihn gern halten. Aussichtslos. „Ich möchte mich in Darmstadt durchsetzen“, sagte Manu bestimmt. Was dann gelang, als Torsten Lieberknecht im Sommer 2021 Lilien-Trainer wurde. Der hatte ihn einst schon als Chefcoach in Braunschweig bei den Profis mittrainieren lassen. Eigentlich spielte der Teenager aus Itzehoe bei der Zweiten der Eintracht Rechtsverteidiger. Der HFC und der damalige Coach Rico Schmitt holten ihn zum Probetraining. Danach durfte Braydon Manu bleiben. Es war ein Experiment, nicht einmal ein teures. 2.500 Euro verdiente der junge Mann als Anfangsgehalt.

Braydon Manu verdiente als Jungprofi beim Halleschen FC 2.500 Euro im Monat

Fünf Jahre später ist Braydon Manu ein Top-Spieler der zweiten Liga (Marktwert 900.000 Euro). Bei den Kicker-Noten ist er mit einem Schnitt von 2,41 Bester der Lilien und Dritter der gesamten Liga nach Daniel Heuer Fernandes, dem Torwart des Hamburger SV (2,27) und Paderborn-Stürmer Felix Platte (2,36).

Was natürlich nicht von ungefähr kommt. Der Publikumsliebling der Darmstädter, der Tore schon mal fröhlich mit einem Anglerhut feiert, begeistert nicht nur mit seinen unkonventionellen Dribblings, sondern hat für den Tabellenführer auch bereits vier Treffer erzielt und drei für die Kollegen vorbereitet. Zwölf Pflichtspiele in Serie sind die Darmstädter nun ungeschlagen.

Der Trend zeigt klar in Richtung Bundesliga-Aufstieg – und mittendrin Braydon Manu als eine zentrale Figur des Erfolgsteams, das im Vorjahr das Erstliga-Ziel als punktgleicher Vierter mit dem Hamburger SV (unterlag in der Relegation Hertha BSC) nur knapp verpasst hatte. Drei Punkte fehlten zu Rang zwei.

Darmstadt-Coach Lieberknecht schwärmt von Braydon Manu

98-Coach Lieberknecht ist Fan des von „anarchischen Momenten durchsetzte Spiels“ („FAZ“) des 25-Jährigen. „Braydon bringt ein unglaubliches Herz mit. Manchmal ist es zwar nicht das, was der Trainer vorgibt. Aber manchmal hilft es dann auch“, sagte er. Den Stil kennt man in Halle.

Ein wenig darf Manu sogar von einer WM-Teilnahme träumen. Einmal war er schon zu einem Länderspiel-Lehrgang zu Ghanas Nationalteam eingeladen. Bei den letzten Spielen der „Black Stars“ war er allerdings außen vor. Trainer Otto Addo hatte da auf bewährte Kräfte gesetzt. Doch der „Top-Talente-Trainer“ von Borussia Dortmund, das ist er im Hauptjob, dürfte sich den Pokalfight der Darmstädter und Manu genau angeschaut haben.

Braydon Manu, der quirlige, unbekümmerte Junge, der einst beim HFC für die Drittliga-„Stars“ die Wasserflaschen schleppte, beim Turnier in Katar? Dann wäre das Märchen perfekt.