Das Spiel gegen Babelsberg hat die Krise des HFC und die Diskussionen um Robert Schröder nicht beendet. Die MZ weiß, wann in derTrainerfrage die Entscheidung fällt.

Bleibt Schröder oder muss er gehen? So geht es beim HFC in der Trainerfrage weiter

Halle/MZ/TG. - Bleibt Rober Schröder Trainer des Halleschen FC oder muss er seinen Posten räumen? Die Frage zur Zukunft des 37-Jährigen schwelt beim Fußball-Regionalligisten seit Wochen. Auch das Spiel gegen den SV Babelsberg am Freitagabend hat keine konkrete Antwort gegeben. Hätte eine Niederlage mit großer Wahrscheinlichkeit Schröders Aus bedeutet, ließ die 2:2 viel Interpretationsspielraum.