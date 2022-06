Tschüss, „Langer“: Ein Nachruf auf Halles Fußball-Legende Bernd Bransch

Mit Bernd Bransch verliert der Fußball ein weiteres seiner großen Idole. Was den Hallenser ausmachte, welche Erfolge er feierte und welche Reaktionen sein Tod nach langer Krankheit auslösen.

Halle (Saale)/MZ - Irgendwann, drei Jahre mag es her sein, da blieb der eine Platz auf der Haupttribüne im heutigen Leuna-Chemie-Stadion leer. Klaus Urbanczyk, jetzt gerade 82 Jahre alt geworden, musste sich mit anderen alten Haudegen unterhalten, klönen und fachsimpeln über das, was ihre fußballerischen Enkel beim Halleschen FC da unten auf dem Rasen so darboten.