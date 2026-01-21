weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Innovatives Training: HFC setzt auf Schröders Belohnungssystem

Nicht nur Tore werden bewertet So belohnt Trainer Schröder die HFC-Profis für gute Testspiele

Um seinen Spielern in den Partien der Vorbereitung Anreize zu schaffen, hat HFC-Trainer Robert Schröder ein „Belohnungssystem“ erstellt. Was es damit auf sich hat.

Aktualisiert: 21.01.2026, 13:54
Das Belohnungssystem von HFC-Trainer Robert Schröder. Jenachdem, wie sich die Spieler in den Testspielen präsentieren, steigt oder sinkt die Zahl der Trainingsläufe. 
Das Belohnungssystem von HFC-Trainer Robert Schröder. Jenachdem, wie sich die Spieler in den Testspielen präsentieren, steigt oder sinkt die Zahl der Trainingsläufe.  (Foto: Objektfoto)

Halle/MZ/TG. - Wenn man bei Testspielen des Halleschen FC in der Nähe der Trainerbank des Fußball-Regionalligisten steht, kann man eine interessante Beobachtung machen: Nämlich ein Plakat, festgeklebt an die Bushaltestellen-ähnlichen Häuschen, auf dem das „Belohnungssystem“ von Trainer Robert Schröder aufgelistet ist. Doch was hat es damit auf sich?