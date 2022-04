Beispielloses Verletzungspech? HFC in Sachen Ausfälle nicht Drittliga-Spitze

Halle (Saale)/MZ - Gleich zehn Spieler waren beim Halleschen FC im Derby gegen den 1. FC Magdeburg am Freitagabend ausgefallen. Schon die gesamte Saison über wird der HFC von großem Verletzungspech verfolgt. „Ich habe schon viel erlebt im Fußball, aber diese Fülle an schweren Verletzungen innerhalb kürzester Zeit in einer Mannschaft ist wohl unerreicht“, hatte Sportdirektor Ralf Minge jüngst gesagt.