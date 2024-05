Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - In Daniel Meyers Büro in der Geschäftsstelle des Halleschen FC steht ein Flipchart. Hier, in der ersten Etage des Leuna-Chemie-Stadions, plant der neue Sportchef auf großen, weißen Blättern Papier die Zukunft des Noch-Fußball-Drittligisten – und tat das bereits vor dem seit Samstag feststehenden Abstieg „ausschließlich für die Regionalliga“, berichtet der 44-Jährige, der vor einer Woche als Nachfolger des gefeuerten Thomas Sobotzik präsentiert wurde.