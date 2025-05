Der Hallesche FC will im Sommer zwei Stürmer verpflichten. Welche Angreifer beim Fußball-Regionalligisten ein Thema sind - und welche nicht.

Halle/MZ - Je näher der Sommer rückt, desto stressiger werden die Arbeitstage für Sportchefs und Spielerberater. Der Hallesche FC will im Sommer zwei Stürmer verpflichten, das hatte Daniel Meyer zuletzt im Gespräch mit der MZ erklärt. Man sei dafür in Kontakt mit Angreifern aus der dritten und vierten Liga, so der Kaderplaner.