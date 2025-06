Beeindruckende Quote in der VErbandsliga Zwischen Glaube und Fußball: Warum Torjägerin Prisca Staiger den HFC-Frauen im Relegationsrückspiel fehlen wird

Prisca Staiger hat die Frauen des Halleschen FC in die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga geschossen. Am Montag steht das Hinspiel an. Die Stürmerin will mit den Rot-Weißen den großen Wurf schaffen. Was in ihrem Leben aber absolute Priorität genießt.