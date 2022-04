Auch HFC-Torwart Sven Müller reiht sich in die lange Verletztenliste ein

Halle (Saale)/MZ - Die Ankündigung der x-ten Hiobsbotschaft war in eine Frage gefasst: „Was haben wir nur verbrochen?“ Dann folgte die Nachricht des Halleschen FC über den nächsten Schwerverletzten: Torwart Sven Müller hat sich bei der 1:2-Niederlage in Mannheim eine Fraktur des rechten Sprunggelenks zugezogen. Passiert war dies bereits in der dritten Spielminute.