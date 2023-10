Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Es gab in den vergangenen Wochen Momente, in denen Timur Gayret in der Kabine des Halleschen FC saß und keinen klaren Gedanken fassen konnte. Wie ein Schleier zog nach den Niederlagen in Aue (1:3) und gegen 1860 München (0:2) eine Frage durch seinen Kopf: „Was ist hier gerade passiert?“ Der HFC hatte beide Partien aufgrund guter Auftritte und Tormöglichkeiten unnötig verloren.