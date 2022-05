Anthony Syhre trifft mit FSV Zwickau auf seinen Ex-Klub Hallescher FC

Anthony Syhre will beim FSV Zwickau seine Karriere wieder in Schwung bringen.

Zwickau/Halle (Saale)/MZ - Die Reise in die alte sportliche Heimat ist für Anthony Syhre schon etwas Besonderes. An diesem Freitagabend tritt der Verteidiger mit dem FSV Zwickau bei seinem Ex-Verein Hallescher FC in der dritten Fußballliga (19 Uhr im Liveticker) an.