André Meyer: „Wir akzeptieren die Niederlage, aber müssen drüber sprechen“

Was HFC-Trainer André Meyer, Keeper Tim Schreiber und die Duisburger Torschützen zur 1:2-Niederlage des Halleschen FC beim MSV sagen.

Duisburg/Halle (Saale) - Der Hallesche FC hat sein Auswärtsspiel beim MSV Duisburg in der 3. Liga am Samstag mit 1:2 (1:1) verloren. Eine verdiente Niederlage, wie HFC-Trainer André Meyer sachlich einräumte. Aber woran hat der schwache Auftritt gelegen? Die Stimmen zum Spiel.

André Meyer (HFC-Trainer): "Wir sind schwer reingekommen ins Spiel, hatte 20 Minuten lang gar keinen Zugriff. Der Rückstand war verdient, nach dem Ausgleich waren wir besser und haben versucht, Fußball zu spielen. Aber auch in der zweiten Halbzeit waren wir ohne Zugriff aufs Spiel und haben am Ball keine guten Entscheidungen getroffen. Gefühlt hat uns heute einfach die Frische gefehlt, um die Intensität hoch zu halten. Dass wir am Mittwoch gegen Freiburg gespielt haben, darf da keine Ausrede sein. Unterm Strich war es eine verdiente Niederlage, auch wenn sicherlich mehr drin gewesen wäre. Das akzeptieren wir, aber müssen darüber sprechen."

Tim Schreiber (HFC-Torwart): "Wir haben es uns zu Anfang beider Halbzeiten selbst schwer gemacht. Wir kommen nicht ins Spiel, haben nie den Ball und halten den Gegner nicht von unserem Tor weg. Wir haben zu viel zugelassen und zu viele Zweikämpfe verloren. Insgesamt haben wir uns einfach zu wenig getraut. Das ist ärgerlich und enttäuschend."

Tobias Fleckstein (MSV-Torschütze): "Es ist wunderbar, vor den Fans so einen Sieg zu feiern. Wir stecken mitten im Abstiegskampf, da war der Sieg wichtig. Es war nur ein kleiner Schritt, aber der fühlt sich gerade sehr gut an. Wir haben eine super erste halbe Stunde gespielt, Halles Tor fiel aus dem Nichts. Respekt an die Mannschaft, wie sie das weggesteckt und weiter Fußball gespielt hat."

Kolja Pusch (MSV-Torschütze): "Das war ein wichtiger Sieg für uns, ein Meilenstein im Abstiegskampf. Wir müssen jetzt dranbleiben. Wir hatten früh im Spiel schon super Chancen, über mein Tor freue ich mich natürlich. Das übe ich so immer im Training. Am Ende muss ich aber noch das 3:1 machen, dann wird es nicht mehr so spannend." (Quelle: Magenta Sport)