André Meyer: „Riesenkompliment, hier so einen Fight abzuliefern“

Was die beidenTrainer zum Spiel 1. FC Saarbrücken gegen den Halleschen FC sagen.

HFC-Trainer André Meyer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Saarbrücken zufrieden.

Saarbrücken/MZ - Ohne zahlreiche Stammspieler, die verletzt oder durch Corona ausgefallen sind, hat der Hallesche FC dem 1. FC Saarbrücken am Samstag in der 3. Liga alles abverlangt. Am Ende verlor der HFC aber doch mit 1:2 (0:2) im Ludwigspark. Bei „Magenta Sport“ sprachen beide Trainer über das Spiel und das Ergebnis.

André Meyer (HFC-Trainer): „Ich bin enttäuscht. Aber nicht wegen unserer Leistung, sondern weil sich die Mannschaft hintenraus nicht belohnen konnte für ihren hohen Aufwand. Schade für die Mannschaft! Aber Riesenkompliment, hier so einen Fight abzuliefern. Wenn man sieht, wie die Saarbrücker durchschnaufen, dann weiß man, dass wir ihnen alles abverlangt haben, selbst in Unterzahl.“

… zum Spielverlauf: „Wir wollten mutigen Fußball spielen, aber es hat mit dem Ball nicht alles gepasst. Wir bekommen zwei blöde Gegentore, die so nicht fallen müssen und rennen dann dem Ergebnis hinterher. Aber dass die Mannschaft abliefern kann, hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Es geht immer um die Art und Weise. Wir hatten noch keine Halbzeit, wo es einen Totalausfall gab. Wir müssen jetzt die Quarantäne-Zeit verarbeiten und werden künftig auch wieder den Erfolg haben, den wir uns vorstellen.“

Uwe Koschinat (FCS-Trainer): „Ich weiß, wie eng diese Liga ist. Wenn du oben dranbleiben willst, sind Siege wichtig. Die Konkurrenz punktet sehr gut in letzter Zeit. Darum war es heute eminent wichtig, die personelle Situation der Hallenser auszunutzen und den vierten Sieg in Folge einzufahren. Das klingt einfach, ist aber schwer. Wir haben uns als krass charakterstark gezeigt, ich platze ein stückweit vor Stolz.“

… zum Spielverlauf: „Die ersten 20 Minuten waren sehr zerfahren. Aber wir sind hartnäckig geblieben und haben Halle immer wieder im Aufbau unter Druck gesetzt. Das war der Schlüssel. Nach dem 1:0 waren wir deutlich überlegen, das 2:0 war toll herausgespielt. Halles Anschlusstor fällt aus dem Nichts heraus, richtig gefährlich sind sie nicht geworden. Wir sind dann aber nicht nervös geworden und die Überzahl war hervorragend für uns. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht noch das dritte Tor gemacht haben.“