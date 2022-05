Ambitionierte Pläne: Was Tom Zimmerschied noch zum HFC-Comeback fehlt

Halle (Saale)/MZ - Für ein möglichst schnelles Comeback nimmt Tom Zimmerschied auch lange Tage und kurze Nächte gern auf sich. Am Dienstagabend war der Offensivspieler des Halleschen FC von einer MRT-Nachuntersuchung seiner rechten Schulter erst spät aus München zurückgekehrt. Am Mittwoch stand dann um 7 Uhr in der Früh schon wieder eine Behandlung beim Physiotherapeuten an.

