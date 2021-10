Als „Entwicklungsmitglied“: 3. Liga tritt internationalem Bündnis bei

Die 3. Fußball-Liga ist in Deutschland dem DFB unterstellt.

Frankfurt (Main)/sid - Die 3. Fußball-Liga, in der der Hallesche FC und der 1. FC Magdeburg spielen, ist als Entwicklungsmitglied in das Bündnis European Leagues aufgenommen worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit.

Die Aufnahme biete „neue Möglichkeiten eines regelmäßigen inhaltlichen Austauschs auf internationaler Ebene, unter anderem in Bezug auf potenzielle gemeinsame Vermarktungsprojekte“.

Die European Leagues sind eine Interessenvertretung der professionellen Ligen in Europa. Zu den Mitgliedern gehören neben der Deutschen Fußball Liga (DFL) weitere europäische Top-Ligen.