Für Nico Hug und den HFC stehen die ersten Vorbereitungsspiele an.

Am Mittwochnachmittag (17 Uhr) startet der Hallesche FC in die Vorbereitung auf die Drittliga-Saison. Mit dabei sind auch alle neun Zugänge. Drei Tage später werden sie dann erstmals für die Rot-Weißen zum Einsatz kommen: Der Hallesche FC gastiert am Samstag zum ersten Test der Vorbereitung bei Landesliga-Aufsteiger FSV Bennstedt (14 Uhr).

Weitere Termine im Überblick:

Testspiele: beim VfB Sangerhausen (4. Juli, 18 Uhr), bei Lok Leipzig (9. Juli, 14 Uhr)

Trainingslager: 16. bis 23. Juli im polnischen Opalenica, zwei Testspiele geplant

Weitere Testspiele sind am 28./29. Juli geplant.

Drittliga-Auftakt: 4. bis 6. August

DFB-Pokal: 11. bis 14. August 1. Hauptrunde/Greuther Fürth