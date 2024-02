Dass der Hallesche FC zu viele Gegentore kassiert, ist bekannt. Für das Spiel in Sandhausen droht nun noch, eine gesamte Abwehrkette auszufallen. Wie Trainer Ristic damit umgeht.

Niklas Landgraf fehlt dem HFC in Sandhausen aufgrund einer Schulterverletzung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Sreto Ristic hat in den vergangenen Monaten als Krisenmanager manchen Themen gegenüber eine gewisse Resilienz entwickelt. So oft sind in dieser Saison schon Leistungsträger beim Halleschen FC ausgefallen, dass der Trainer das mittlerweile öffentlich gar nicht mehr groß beklagt, sondern einfach wegmoderiert.