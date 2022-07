Für eine Ablösesumme: Talent Lukas Griebsch verlässt den HFC

Halle/MZ - Der Hallesche FC hat einen weiteren Abgang zu verzeichnen. Wie sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hatte, verlässt Talent Lukas Griebsch den Fußball-Drittligisten. Er schließt sich der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart an. „Lukas ist ein sehr verlässlicher, zweikampfstarker und schneller Außenverteidiger, in dem wir noch großes Entwicklungspotenzial sehen“, wird Griebsch in der Mitteilung des VfB von Thomas Krücken, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, beschrieben.

Der 18-jährige Griebsch hatte im vergangenen Jahr einen Profivertrag unterschrieben, war in der vergangenen Saison aber nur auf zwei Kurzeinsätze in der 3. Liga gekommen. Weil er auch künftig keine Perspektive auf Spielzeit sah, schließt er sich nun dem VfB an. Eine Leihe, die der HFC nach MZ-Informationen bevorzugt hätte, lehnte er ab.

Will mehr Spielzeit: Lukas Griebsch verlässt HFC in Richtung Stuttgart

„Er hat uns mitgeteilt, dass für seine weitere Entwicklung Wettkampfpraxis unabdingbar ist. Das konnten wir ihm nicht garantieren, weil wir auf seiner angestammten Position großen Konkurrenzkampf mit gestandenen Spieler im Kader haben“, so HFC-Sportchef Ralf Minge. Weil Griebsch noch bis 2023 unter Vertrag stand, fließt eine kleine Ablösesumme. Über die Höhe machten die Vereine keine Angaben.

Für Griebsch rückt Timm Koch in den Profikader auf. Der 19-Jährige war in der vergangenen Saison Kapitän der U19 des HFC. Der defensive Mittelfeldspieler überzeugte in der bisherigen Vorbereitung mit starken Trainingsleistungen.