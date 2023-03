Der Hallesche FC bleibt auch im siebten Spiel unter Trainer Sreto Ristic unbesiegt. Gegen den MSV Duisburg gab es am Freitagabend ein 2:2.

HFC-Stürmer Sebastian Müller (r.) trifft in dieser Szene zum zwischenzeitlichen 2:1 gegen den MSV.

Halle (Saale)/MZ - Fast alle Zutaten für einen magischen Fußballabend in der dritten Liga waren an diesem Abend gegeben. Das Flutlicht, das jedem Stadion einen besonderen Glanz verleiht, Ränge, so voll wie seit Monaten nicht mehr.