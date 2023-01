Auch Gastspieler trifft: HFC gewinnt gegen Hertha BSC II

Auch Timur Gayret traf für den Halleschen FC beim Testspielsieg in Berlin.

Halle (Saale)/MZ/cki - Der Hallesche FC hat ein „geheimes“ Testspiel am Montag gegen Hertha BSC Berlin II mit 4:1 (1:0) gewonnen. Dabei bekam vor allem die zweite Reihe des HFC Einsatzzeit.

Das Spiel, das am Montagmittag im Leuna-Chemie-Stadion unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, entscheid der Fußball-Drittligist mit einem 4:1 für sich. Der Ex-Herthaner Timur Gayret (22.), Niklas Landgraf (68.), Andor Bolyki (74.) sowie Gastspieler Jan-Marc Schneider (76.) erzielten die Treffer für den HFC.

Am Samstag hatte der HFC mit seiner ersten Elf noch 1:3 beim Zweitligisten Eintracht Braunschweig verloren. Am Samstag geht es für Halle in der 3. Liga mit dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen (14 Uhr im Liveticker) weiter.