„Sie sind schlagbar“: HFC geht mit reichlich Mut ins Spiel bei 1860 München

Nach sieben Punkten aus drei Spielen wartet mit 1860 München, trotz Formschwäche, eine schwere Prüfung. Was in der Partie noch besser laufen soll.

Weißwursthunger und gute Erinnerungen bei Jan Löhmannsröben vor dem HFC-Gastspiel bei 1860 München am Montagabend.

Halle (Saale)/MZ - Am Anfang stand das Verstehen der Spielidee, dann der Ertrag, als nächste Entwicklungsstufe soll beim Halleschen FC nun die Festigung erfolgen. „Wir wollen über 90 Minuten stabil werden. Das ist der nächste Schritt“, sagt Trainer André Meyer vor dem Auswärtsspiel bei 1860 München in der dritten Fußballliga am Montag (19 Uhr im Liveticker).