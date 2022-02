„Sachsen-Anhalt kann sich freuen“: Derby FCM gegen HFC vor bis zu 22.500 Zuschauern

Am 5. März 2022 treffen 1. FC Magdeburg und Hallescher FC in der MDCC-Arena aufeinander.

Magdeburg/Halle (Saale)/MZ - Sachsen-Anhalt lockert weiter die Corona-Regeln für Großveranstaltung - das wird auch den 1. FC Magdeburg und den Halleschen FC in der 3. Liga freuen.

Das Derby am 5. März kann demnach vor deutlich mehr Zuschauern stattfinden, wie am Donnerstag auf eine Pressekonferenz in Magdeburg verkündet wurde.

Ab dem 18. Februar ist bei Fußballspielen wieder eine Auslastung von 75 Prozent der Stadionkapazität erlaubt, maximal dürfen aber 25.000 Zuschauer rein. Für die MDCC-Arena mit einem Fassungsvermögen von 25.500 Zuschauern hieße das: 19.125 Fans dürften beim Derby live vor Ort zuschauen. Im Stadion sind die Regelungen 2G (geimpft und genesen) sowie 2G+ (geimpft, genesen, getestet/geboostert) möglich.

Reiner Haseloff macht FCM Hoffnung auf 22.500 Zuschauer

Doch könnte es noch besser kommen. Denn „in Abhängigkeit von der Krankenhausbelastung“, so schreibt es die Staatskanzlei, seien ab dem dem 4. März 2022 „weitere Lockerungsschritte“ vorgesehen. So sollen sich die Kapazitäten bei Großveranstaltungen, zu denen auch Drittliga-Fußballspiele zählen, weiter erhöhen.

Ministerpräsident Reiner Haseloff nannte sogar die konkrete Zahl von 22.500 Zuschauern, die dann beim Derby im Stadion sein dürfen. „Sachsen-Anhalt kann sich freuen“, sagte Haseloff mit Blick auf das mit Spannung erwartete „Weltmeisterschaft-Endspiel in Sachsen-Anhalt.“

Für alle, die nicht ins Stadion können oder wollen gibt es aber eine Alternative: Der MDR wird das Derby live im Free-TV übertragen. Anstoß ist um 14 Uhr.