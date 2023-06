Köln/SID - Die ARD hat umfangreiche TV-Rechte für die 3. Fußball-Liga erworben, die ihr bis einschließlich der Saison 2026/27 die Live-Übertragung von zwei Spielen pro Wochenende ermöglichen. Ein entsprechendes Paket gab der Rechteinhaber Deutsche Telekom an den öffentlich-rechtlichen Sender über eine Sublizenz ab. Die Spiele sollen vor allem in den Dritten Programmen zu sehen sein.

„Unsere Vereinbarung mit der Deutschen Telekom sichert weiterhin eine umfangreiche frei empfangbare Live-Berichterstattung von der 3. Liga. Dies zu erreichen, war für uns sehr wichtig, denn die 3. Liga ist vor allem in Hinblick auf das große regionale Zuschauerinteresse an den Spielen ein sehr hohes Gut“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, sprach von einem „sehr guten Mix aus Pay TV und frei empfangbarem Angebot.“

MagentaSport zeigt alle Spiele der 3. Liga live

Alle 380 Drittliga-Spiele werden indes weiter von MagentaSport übertragen. 312 davon in der kommenden Saison ausschließlich bei MagentaSport und MagentaTV - so viele wie noch nie. „Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schluss-Minute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball“, sagte Butzen weiter.

Der Hauptspieltag am Samstag wird im Zuge der neuen Vereinbarung neu aufgesetzt: Ab 13.45 Uhr laufen künftig fünf Partien parallel als Einzelspiel oder in der Konferenz live. Hinzu kommt ein Top-Spiel am späten Samstagnachmittag, der Regel-Spieltag am Sonntag wird künftig drei Partien beinhalten.

Der Vertragsabschluss erfolgte über SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei der ARD zuständigen Gremien.