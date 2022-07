Rekorde, Angstgegner und Kurioses aus zehn Jahren HFC in der 3. Liga

Zehn Saisons am hat der Hallesche FC inzwischen ohne Pause in der 3. Liga absolviert. Das wirft einen Haufen interessanter Zahlen, Daten und Fakten ab.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntag ist der Hallesche FC in seine elfte Drittliga-Saison in Folge gestartet - Rekordwert, das schaffte vorher noch kein Team. Grund genug, mal auf die Bestwerte, Statistiken und düsterste Stunden des HFC in seiner Drittliga-Zeit zu schauen.