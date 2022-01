1. FC Kaiserslautern - Hallescher FC im Liveticker

Der Hallesche FC ist am Samstag am Betzenberg zu Gast. Das Spiel beim 1. FC Kaiserslautern gibt's hier im Liveticker.

Kaiserslautern/Halle (Saale)/MZ - In der 3. Liga steht am Wochenende der 24. Spieltag an. Der Hallesche FC muss dabei auswärts beim Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern ran. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: FCK - HFC -:-

Vor dem Spiel - Gleiches Pech für alle: HFC und FCK hatten unter der Woche spielfrei, weil ihre Partien kurzfristig wegen Corona-Fällen bei den Gegner Viktoria Berlin und 1860 München abgesagt worden waren. Damit enden aber auch schon die Gemeinsamkeiten. Denn die Lauterer waren zuletzt in Topform und mischen ganz oben mit, während Halle in der Krise und im Abstiegskampf steckt. Entsprechend klar ist die Favoritenrolle heute geklärt.

Vor dem Spiel - Für den HFC gibt es heute das ganz schnelle Wiedersehen mit Terrence Boyd. Der Stürmer war erst vor einer Woche aus Halle zum FCK gewechselt und soll heute sein Debüt für seinen neuen gegen seinen alten Klub feiern. Das wird sicher spannend und durchaus auch etwas brisant.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Sofern nicht noch eine ganz kurzfristige Absage dazwischenfunkt, spielt der HFC heute ab 14 Uhr am Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Ab etwa 12 Uhr starten wir hier mit dem Ticker.