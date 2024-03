Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann hat die Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft auf das EM-Testspiel gegen Frankreich mit dem kompletten Kader vorantreiben können.

Beim Training auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main waren alle 21 Feldspieler und die vier Torhüter um Rückkehrer Manuel Neuer auf dem Platz. Die DFB-Auswahl reist am Freitag nach Lyon, wo sie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF) auf den WM-Zweiten Frankreich trifft. Drei Tage später folgt das Heimspiel gegen die Niederlande in Frankfurt.

„Es geht jetzt darum, eine Stabilität zu entwickeln in einer relativ begrenzten Zeit“, hatte Nagelsmann zur Vorbereitung des von ihm stark veränderten Kaders auf die ersten beiden Länderspiele im Jahr der Heim-Europameisterschaft erklärt. Nach dem Ausfall von Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic wegen eines Infektes sind noch fünf Akteure erstmals beim A-Team dabei.