Wolfsburg-Trainer Kohfeldt nach Corona-Test in Quarantäne

Wolfsburg - Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist bekannt.

Nach einem Corona-Fall in der Familie hatte sich der 39-Jährige umgehend in Quarantäne begeben und selbst getestet. Ein PCR-Test am Montag habe dann das positive Ergebnis bestätigt, teilten die Wolfsburger mit.

Kohfeldt droht damit auch das nächste Bundesliga-Spiel am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN) zu verpassen. Das Training des VfL leitet bis auf Weiteres Assistenzcoach Vincent Heilmann. Denn der erfahrene Co-Trainer Michael Frontzeck steht den Wolfsburgern sogar bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Der frühere Nationalspieler habe sich „einem operativen Eingriff im Gesicht unterziehen müssen“, gab der VfL ebenfalls am Dienstag bekannt. Frontzeck werde erst in der neuen Saison zurückkehren.