London - Der frühere Leverkusener Kaderplaner Tim Steidten ist nicht mehr Technischer Direktor des englischen Premier-League-Clubs West Ham United. Die Londoner begründeten dies damit, dass der im Januar gekommene neue Trainer Graham Potter seinen eigenen Kaderplaner mitgebracht habe.

Steidten war im Sommer 2023 zu West Ham gewechselt, wo seit Beginn dieser Saison auch der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug spielt. Nach dem 1:2 am Montag beim FC Chelsea steht West Ham auf Platz 15 und ist damit vom Abstieg bedroht.

„Wunderbare Reise“ geht zu Ende

„Es war immer mein Traum, in führender Position in der Premier League zu arbeiten. Und es war tatsächlich eine wunderbare Reise in einem tollen Club mit tollen Fans“, sagte Steidten in einer Stellungnahme. „Wir haben gemeinsam viele Prozesse und neue Strukturen angestoßen, haben sehr spannende Spieler mit viel Potenzial verpflichtet und zusammen das Viertelfinale der Europa League erreicht. In der jetzigen Konstellation ist es aber für alle das Beste, getrennte Wege zu gehen.“

Der gebürtige Bremer war 2019 von Werder zu Bayer Leverkusen gekommen, wo er als Manager Sport entscheidend an der Zusammenstellung des Spielerkaders beteiligt war. Bei West Ham verantwortete er seit gut anderthalb Jahren die übergreifende Strategie zur Verpflichtung von Spielern sowie die Scouting-Abteilung des Clubs.

Nachdem der damalige Trainer David Moyes gehen musste, ist inzwischen auch dessen Nachfolger Julen Lopetegui nicht mehr im Amt und musste Platz für Potter machen.