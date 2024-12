Nach dem schweren Autounfall des Spielers kann West Ham United ein wenig Entwarnung geben. Antonio sei in einem stabilen Zustand.

London - Fußballprofi Michail Antonio vom englischen Premier-League-Club hatte bei einem schweren Autounfall womöglich Glück im Unglück. Der Londoner Verein teilte am Abend mit, dass der 34-Jährige in einem stabilen Zustand sei. „Michail ist bei Bewusstsein und kommuniziert und wird derzeit in einem Krankenhaus im Zentrum Londons unter strenger Aufsicht behandelt“, teilte West Ham, Club des deutschen Nationalstürmers Niclas Füllkrug, mit.

Weitere Details nannten die „Hammers“ zunächst nicht, kündigten aber „zu gegebener Zeit ein Update“ an. Eine erste Mitteilung hatte zunächst große Sorgen ausgelöst, als der Gesundheitszustand des Spielers noch völlig unklar war. Der Angreifer spielt seit 2015 für die Londoner. Bisher hat er in 322 Pflichtspielen insgesamt 83 Tore erzielt.

Nicht der erste Unfall von Antonio

Wie die Zeitung „Mirror“ berichtete, ist es nicht das erste Mal, dass Antonio in einen Unfall verwickelt ist. An Weihnachten 2019 krachte er als Schneemann verkleidet mit seinem Luxusauto in einen Vorgarten. Er war nach eigenen Angaben auf einer rutschigen Straße etwas zu schnell gefahren.

Die nächste Partie von West Ham ist für Montagabend daheim gegen die Wolverhampton Wanderers angesetzt.