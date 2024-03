Spriesen-Elversberg - Der SV Wehen Wiesbaden hat die SV Elversberg mit Geburtstagskind Horst Steffen düpiert und sich mehr Luft im Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga verschafft.

Im Duell der Aufsteiger gewannen die Hessen bei den Saarländern mit 3:0 (1:0) und haben nun sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Elversberg bleibt als Elfter im Tabellenmittelfeld. Thijmen Goppel (44. Minute), Hyun-Ju Lee (49.) und John Iredale (84.) schossen vor 8071 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde die Tore für die Gäste.

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams zunächst weitgehend. Chancen gab es kaum. Pech für Elversberg, dass nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Arne Sicker (24.) die Abwehr erneut umgestellt werden musste. In der Folge hatten die Gäste etwas mehr vom Spiel. Goppel nutzte einen Konter zur Führung kurz vor der Pause, die Lee nur vier Minuten nach Wiederanpfiff mit einem schönen Schuss ins Toreck erhöhte.

Elversberg wirkte gehemmt. Das schnelle Umschaltspiel gelang kaum. So sah Coach Steffen an seinem 55. Geburtstag noch mehr Chancen der Gäste, doch Ivan Prtajin (55./63.) vergab. Der eingewechselte Iredale machte es später besser. Für die Hessen war es der erste Auswärtserfolg seit Anfang November 2023 und der erste in Elversberg seit August 2006, damals noch in der Regionalliga.