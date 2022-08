Watzke: DFL-Generalversammlung mit „großer Einigkeit“

Dortmund - DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke hat während der Generalversammlung der Deutschen Fußball Liga die „große Einigkeit“ der 36 Profi-Clubs betont.

„Das war heute sehr gut“, sagte Watzke in den Dortmunder Westfalenhallen zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzung. Es sei „sehr zielgerichtet, was die großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, angeht“, gewesen. „Insofern war das eine sehr gute Veranstaltung.“ Details über besprochene Inhalte nannte Watzke in seiner Begrüßung als Eröffnung des öffentlichen Teils nicht.

Er hob ausdrücklich die neue DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hervor, die zu Jahresbeginn Christian Seifert abgelöst hatte. Hopfen gehe mit „sehr viel Elan, sehr viel Enthusiasmus und sehr großer Zielorientierung“ vor. „Wir sind dabei, dicke Bretter zu bohren, und dicke Bretter haben die unangenehme Eigenschaft, dass es etwas länger dauert, und man irgendwann sieht, wie das Ergebnis ist“, sagte Watzke, der im Verlauf der Generalversammlung im Amt bestätigt werden sollte.